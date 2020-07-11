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Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz Mehteri' paylaşımı

11 Temmuz 2020 21:30

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü öncesinde, ‘15 Temmuz Mehteri’ adlı bir video paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiire de yer verildi.

Videoda, Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar hatırlatılırken, Altun paylaştığı mesajda, “O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... 15TemmuzMehteri” ifadelerini kullandı.

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