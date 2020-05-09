İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'anti-demokratik' ilan ettiği muhalefetin terör örgütlerinden medet umduğunu iddia etti!

Vakıflar'a ait araziyi 258 TL'ye kiralamasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de muhalefetin anti-demokratik olduğunu belirterek, "Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Muhalefetin Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yaptığını, terör örgütlerinden medet umduğunu iddia eden Fahrettin Altun, 'gayrı milli' diye nitelediği muhalefete, "Bu gayrı milli muhalefet şimdi de Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemektedir. O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız?



Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, Biz’den, Bu Ülke’den, Millet’ten, Türkiye’den yana değilsiniz!" diye yazdı.

Fahrettin Altun, ekonomiye yönetimine yapıldığını savunduğu saldırıların Türkiye'nin güçlenmesinden korkanlar tarafından yapıldığına işaret ederek, "Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin “post-Korona” döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmektir." ifadelerini kullandı.