İletişim Başkanı Altun: 'Militan' söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır."

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