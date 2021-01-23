İletişim Başkanı Altun: 'Militan' söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek 'e yanıt verirken, "Militan söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'e bir tepki de İletişim Başkanı Altun'dan geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır."
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