İletişim Başkanı Altun: İçlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerinin, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" dedi. Altun, geçtiğimiz günlerde ise HDP'yi eleştiren tweetler atmıştı.

İletişim Başkanı Altun, CHP'li yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP'nin "Damat firarda" videosu çekmiş; Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş CHP'nin Albayrak'a yönelik söylemlerine karşı 500 bin TL'lik dava açılacağı ve kazanılacak tazminat tutarının PKK ile mücadelede hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlayacaklarını açıklamıştı.

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