CHP'den Berat Albayrak göndermeli video: 'Damat' firarda...

CHP, 'Damat firarda' başlığıyla hazırlanan bir video yayımladı. Videoda, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'çokomel' sözlerine yer verilirken, "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" ifadeleriyle paylaşıldı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bir 'damat' figürü yer alırken, "Hafta sonu eğlencesi, 'damatı bul' saat 13.00'de" denildi.

Saat 13.00'te CHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda bu kez insan kalabalığının yer aldığı bir görsel paylaşılarak "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul" denildi.