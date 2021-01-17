İletişim Başkanı Altun: Gazeteciliğe farklı bakış açısı getiren duayen gazeteci Birand'ı rahmetle yâd ediyorum

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ı ölümünün yıldönümünde andı.

Altun "Özgün tarzıyla milyonların gönlünde taht kuran, gazeteciliğe çok farklı bir heyecan ve bakış açısı getirerek onlarca gazeteci yetiştiren duayen gazeteci Mehmet Ali Birand’ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de "Canım abim çok özlüyorum seni" diye yazdı.

Mehmet Ali Birand kimdir?

17 Ocak 2013 yılında hayatını kaybeden Mehmet Ali Birand, Galatasaray Lisesi Mezunu. Birand, 1964 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Abdi İpekçi'den sonra kısa bir dönem Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı, TRT ve Show TV'de 32. Gün programını yaptı ve Show TV'de ana haber bültenini sundu (1992-1995). CNN Türk yöneticilerinden biri olmakla birlikte 32. Gün'ü; Kanal D'de ise ana haber bültenini sunuyordu.

Ölümüyle ilgili Aydın Doğan o dönem "İçim yanıyor. Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bana göre Türk basını büyük bir haberciyi kaybetti. Hem basın hem televizyon dünyası. Yeni yetişenler hep Mehmet Ali Birand'ı habercilikte, başarıda örnek alacaklar. Müthiş bir heyecan, müthiş bir başarı, müthiş bir başarıya sahip bir adamdı. Hiç aklıma gelmedik bir anda böyle bir sürpriz yaptı. Izdırabım büyük. Yeri doldurulmaz kolay kolay. Nur içinde yatsın" demişti.