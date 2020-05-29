İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce'ye: Tavrı, medyaya iftira mahiyeti taşıyor; ağır ithamları ve suçlayıcı tavrı kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmak için birden fazla kez sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin tepki göstermesine ve yayını terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.
CHP'li İnce, Haber Global'de katıldığı programda Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözünün kesilmesi üzerine "Erdoğan bu ülkenin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, bir tanesinde de ben konuşayım. Bu faşizmdir" diyerek yayını terk etti.
İnce'nin tepkisi üzerine Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İnce'nin sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez" derken, televizyon kanalının Erdoğan'ın konuşmasını kendi iradesiyle vermek istediğinin altını çizdi.
İnce'nin tavrına ilişkin "medya camiasında da iftira mahiyeti taşıdığını" belirten Altun, şunları kaydetti:
"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.
Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.
Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz."