İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce'ye: Tavrı, medyaya iftira mahiyeti taşıyor; ağır ithamları ve suçlayıcı tavrı kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmak için birden fazla kez sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin tepki göstermesine ve yayını terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li İnce, Haber Global'de katıldığı programda Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözünün kesilmesi üzerine "Erdoğan bu ülkenin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, bir tanesinde de ben konuşayım. Bu faşizmdir" diyerek yayını terk etti.

İnce'nin tepkisi üzerine Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İnce'nin sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez" derken, televizyon kanalının Erdoğan'ın konuşmasını kendi iradesiyle vermek istediğinin altını çizdi.

İnce'nin tavrına ilişkin " medya camiasında da iftira mahiyeti taşıdığını" belirten Altun, şunları kaydetti: