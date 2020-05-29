Erdoğan'ın konuşması nedeniyle birden fazla kez sözü kesilen Muharrem İnce, Haber Global stüdyosunu terk etti!

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CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle birden fazla kez sözünün kesilmesinin ardından yayını terk etti. İnce, "Erdoğan bu ülkenin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, bir tanesinde de ben konuşayım" dedi.

2018'de Erdoğan'ın karşısına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce: Bırakın da iki kelime edelim, zaten bütün kanallarda gösteriliyor, bu faşizmdir!

Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi nedeniyle Okçular Vakfı'ndaki ve Ayasofya'daki konuşması nedeniyle birden fazla kes sözü kesilen ince, "Bu faşizmdir, saygısızlıktır, gururumla kimseyi oynatmam. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" diyerek stüdyoyu terk etti.

İnce, şöyle konuştu:

"Birincisinde Okçular Vakfı'nın konuşmasını vermeyeceğiz dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyordum, 35 televizyon onu veriyor zaten... Üçüncüsünde benden habersiz acilen kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında iki yıl önce rakip olmuş biriyim ben. Gururumla kimseyi oynatmam, kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor, Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar ve sokaklar vardır. 35 televizyonda o konuşsun, bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye sözümü kesiyorsunuz? Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. Size değil patronlarınıza söylüyorum. Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi verdim. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacım var. 16 milyon kişi oy vermiş bana, onlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum."







"Tavrım, konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir"

Yaşananların ardından Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Tavrım, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir" dedi

İnce'nin açıklaması şöyle:

"Haber Global yayınında gösterdiğim tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Toluay Ilgaz’a, Nihal Bengisu Karaca’ya, Tuba Atav’a, Özlem Gürses’e değil, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir."

Haber Global'den açıklama: Yayın öncesinde söyledik

Haber Global'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi.

"Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terketti.

"Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."