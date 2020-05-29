Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce: Bırakın da iki kelime edelim, zaten bütün kanallarda gösteriliyor, bu faşizmdir!

T24 Haber Merkezi

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı bir programda sözünün kesilip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşmasına bağlanılmasına tepki gösterirken, "Bu faşizmdir. Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan'ın tapulu mülkü değildir, bu kadar korkmayın. Bırakın da iki kelime laf edelim" dedi.

2018'de Erdoğan'ın karşısına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu.

Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.

İnce, "Bizi böyle programlara çağırmayın bir dahakine. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor. Sovyetler Birliği gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Çok yanlış, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan, canınızı sıkmayın" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu saygısızlık, bu faşizm! Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın tapulu mülkü değildir, Korkmayın bu kadar. Ben de Cumhurbaşkanı adayıydım, 16 milyon oy aldım. Yüz tane televizyon kanalı Erdoğan'ı gösteriyor. Bırakın da iki kelime laf edelim, isterse yüz tane daha kurar o zaten. Daha bir soru soruyorsunuz ağzımı açıyorum... Ben burada beklemem, ya çağırmayacaksınız ya da konuşturacaksınız. Korkmayın ya. Gidecek ilk seferde merak etmeyin."