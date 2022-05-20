Fahrettin Altun'dan İsveçli bakanın PKK açıklamasına tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, PKK'nin 1984'te "terör listesi"ne alındığını belirterek dezenformasyon yapıldığını savunduğu paylaşımına, "Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz" diye yanıt verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsveç'in PKK'yi 1984'te "terör örgütü" listesine aldığını söyleyerek "Bu pozisyon değişmeden kalır" dedi. Altun, Twitter hesabından, Bakan Linde'nin paylaşımına yanıt verdi.

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." ifadesini kullanan Altun, İsveç'in, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmadığını savundu.

Altun, "İsveç'in, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah verdiğini" savunarak, "Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, "İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır" demişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ankara'da katıldığı etkinlikteki konuşmasında İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacağını yinelemişti. Erdoğan, şunları söylemişti:

"Biz bir kez sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakı içerisinde ne yapamazlar, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle, bu iki ülke hakkında, hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize. Yunanistan'a geliyoruz. Batıya, 400 milyar avro borcu var, hala Batı bunlara silah desteği veriyor."