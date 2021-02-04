İletişim Başkanı Altun ABD'nin Boğaziçi mesajına yanıt verdi: İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ilgiliymiş gibi davranmayı bırakalım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili, ''Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Altun, sosyal medya hesabından 'Boğaziçi’nde neler oluyor?' başlığıyla İngilizce bir video mesaj yayınladı.

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi ve "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkati çekiyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla'‘ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım" dedi.

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Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadığını, bunun üzerine, küçük ve radikal bir grubun, rektörlük binasının çevresini sardığını, çıkışları kapattığını ve binayı işgal etmeye kalktığını" savundu.

Fahrettin Altun "Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.