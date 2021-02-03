ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Cinsel azınlıklara yönelik nefret söylemini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.