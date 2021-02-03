ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Cinsel azınlıklara yönelik nefret söylemini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler, öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Devam eden gösterilerden endişe duyduklarını ifade eden Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına tepki göstererek "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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