T24 LogoT24 Logo
Politika

İlerlemeci Federalist Liberal Parti 4. yılında

ANKARA, (DHA)- 2013 yılında Liberal Demokrat Parti'den ayrışan bir gurup batı yanlısı liberteryen sosyalist tarafından kurulan e-demokrasi girişimi; 'İlerlemeci Federalist Liberal Parti' (İFL), 4

04 Eylül 2017 15:37

ANKARA, (DHA)- 2013 yılında Liberal Demokrat Parti\'den ayrışan bir gurup batı yanlısı liberteryen sosyalist tarafından kurulan e-demokrasi girişimi; \'İlerlemeci Federalist Liberal Parti\' (İFL), 4.. yılını kutluyor. 
Kurucusu Ayşegül Akbay\'ın yaptığı açıklamaya göre, batı düşmanlığı ve ulusalcı aşırılığı ılımlılaştırma çabası içindeki parti, anayasanın değişmesini, Türkiye genelinde federalizmi ve Avrupa ile entegrasyon için daha güçlü bir diyalog arayışını temsil ediyor. 
Bunun yanında, temsili demokrasi yerine, doğrudan e-demokrasiyi savunan parti, meclise seçilecek milletvekilleri için üst yaş sınırını 35\'e indirmek istiyor. Meclisi tamamen sembolik boyuta indirgemek isteyen İFL, minimal devletçi ve herkesi ilgilendiren tüm kanunların, geliştirilecek geniş çaplı bir internet yazılımıyla, e-referandumlarla şekillenmesi gereğini vurguluyor. 
İFL, seçim barajı sistemi kalksa bile seçimlere parti olarak girmeyecek. Ancak, 35 yaşın altındaki bağımsız adaylara medya bütçesi desteği vermeyi sürdürecek. İlerlemeci Federalist Liberal Parti\'nin şimdilik bir radyosu mevcut. İlerlemeci Federalist Liberal Parti\'nin sosyal medyada 25 bin takipçisi bulunuyor.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHALiberal Demokrat PartiFederalist Liberal PartiAyşegül AkbayTürkiyeAvrupaMeclisiAncakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24