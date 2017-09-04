İlerlemeci Federalist Liberal Parti 4. yılında

ANKARA, (DHA)- 2013 yılında Liberal Demokrat Parti\'den ayrışan bir gurup batı yanlısı liberteryen sosyalist tarafından kurulan e-demokrasi girişimi; \'İlerlemeci Federalist Liberal Parti\' (İFL), 4.. yılını kutluyor.

Kurucusu Ayşegül Akbay\'ın yaptığı açıklamaya göre, batı düşmanlığı ve ulusalcı aşırılığı ılımlılaştırma çabası içindeki parti, anayasanın değişmesini, Türkiye genelinde federalizmi ve Avrupa ile entegrasyon için daha güçlü bir diyalog arayışını temsil ediyor.

Bunun yanında, temsili demokrasi yerine, doğrudan e-demokrasiyi savunan parti, meclise seçilecek milletvekilleri için üst yaş sınırını 35\'e indirmek istiyor. Meclisi tamamen sembolik boyuta indirgemek isteyen İFL, minimal devletçi ve herkesi ilgilendiren tüm kanunların, geliştirilecek geniş çaplı bir internet yazılımıyla, e-referandumlarla şekillenmesi gereğini vurguluyor.

İFL, seçim barajı sistemi kalksa bile seçimlere parti olarak girmeyecek. Ancak, 35 yaşın altındaki bağımsız adaylara medya bütçesi desteği vermeyi sürdürecek. İlerlemeci Federalist Liberal Parti\'nin şimdilik bir radyosu mevcut. İlerlemeci Federalist Liberal Parti\'nin sosyal medyada 25 bin takipçisi bulunuyor.

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