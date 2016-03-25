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Yaşam

İlber Ortaylı'dan 'cahiller' için 4 maddelik reçete

Ortaylı, “Cahil olabilirsiniz yarı cahil olmaya hakkınız yok” demişti

25 Mart 2016 13:14

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı CNN Türk'te Duygu Demirdağ'ın sunduğu İnsanlık Hali programında cehalete karşı tavsiyelerini sıraladı.

Türkiye'de eğitimin son 50 yılının kötü karnesini anlatan, Ortaylı, karşısındaki tutumu zaman zaman sosyal medyada esprili olarak ele alınan cehaletle ilgili görüşlerini paylaştı. Tarihçi bir konferanstaki “Cahil olabilirsiniz yarı cahil olmaya hakkınız yok” sözlerine değindi ve “cehaletin ilacını” anlattı. Ortaylı tavsiyelerini şöyle sıraladı:

  • Kitap sevsinler,
     
  • Sinema sevsinler,
     
  • tiyatro sevsinler,
     
  • Aynı konuyu mukayeseli okusunlar.

    Ortaylı'nın 'cahiller' için hazırladığı reçeteyi paylaştığı yayın şöyle:

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