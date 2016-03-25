İlber Ortaylı'dan 'cahiller' için 4 maddelik reçete

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı CNN Türk'te Duygu Demirdağ'ın sunduğu İnsanlık Hali programında cehalete karşı tavsiyelerini sıraladı.

Türkiye'de eğitimin son 50 yılının kötü karnesini anlatan, Ortaylı, karşısındaki tutumu zaman zaman sosyal medyada esprili olarak ele alınan cehaletle ilgili görüşlerini paylaştı. Tarihçi bir konferanstaki “Cahil olabilirsiniz yarı cahil olmaya hakkınız yok” sözlerine değindi ve “cehaletin ilacını” anlattı. Ortaylı tavsiyelerini şöyle sıraladı: