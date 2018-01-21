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Kültür-Sanat

İlber Ortaylı yeni kitabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk kez D&R'da imzaladı

İSTANBUL, (DHA)- İLBER Ortaylı’nın ilk biyografi kitabı olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ün  ilk imza günü D&R İstinye Park’ta gerçekleşti

21 Ocak 2018 15:50

İSTANBUL, (DHA)- İLBER Ortaylı’nın ilk biyografi kitabı olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ün  ilk imza günü D&R İstinye Park’ta gerçekleşti.

Prof. Dr.İlber Ortaylı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı geçen hafta yayınlandı. Tanıtımın ardından Ortaylı ilk kez okurlarıyla imza gününde bir araya geldi, Yaklaşık 2 saat süren imza gününe başta gençler olmak üzere her kesimden okuyucu büyük ilgi gösterdi. Çocukları ve torunları için kitaplarını imzalatan okuyucular, “Gelecek nesillerin Atatürk’ü İlber Ortaylı’nın kaleminden okumasını istedik. İmzalatabildiğimiz için de çok mutluyuz” yorumunda bulundu.

İlber Ortaylı, 27 Ocak’ta Ege Perla D&R’da İzmirli okuyucularıyla buluşacak. 

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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