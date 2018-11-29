İlber Ortaylı, Uğurlu öğrencilere söyleşi gerçekleştirdi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TARİHÇİ İlber Ortaylı, Ankara\'da Uğur Okulları Batıkent Kampüsü\'nde düzenlenen ‘Yaşamın Tüm Yönleriyle Büyük Lider Atatürk’ konulu söyleşide öğrenci ve velilerle buluştu.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uğur Okulları Batıkent Kampüsündeki konferans salonunda düzenlenen söyleşide öğrenciler ve velilerle buluştu. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine değinen Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye tarihindeki bilinmeyen yönlerini ve tarihteki önemini anlattı. Ortaylı ayrıca, Türkiye’nin komşu ülkeleri hakkında eksik bilgiler olduğunu ve tarihlerinin bilinmediğini belirterek bu konular hakkında bilgi verdi.

‘BU TARZ ETKİNLİKLERİ OKULUMUZDA YAPMAK İSTİYORUZ’

\"İlber Ortaylı, Türk tarihini çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi anlayacağı şekilde aktaran, donanımlarını bizlerle paylaşan ve Türkiye çapında çok değerli hem yazar hem tarihçimiz\" diyen Uğur Okulları Batıkent Kampüs Müdürü Arda Ergez, İlber Ortaylı’yı kampüslerinde ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Söyleşinin öğrencilere çok büyük katkı sağladığını ifade eden Ergez, şöyle konuştu:

\"Tarih bilinci, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilmedikleri yönleri, komşu ülkelerimizle olan ilişkilerimiz gibi sempatik, keyifli ve akıcı bir dille öğrenmemizi sağladı. Tarih bilincimizi oturtmak anlamında keyifli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Tarih üzerinde kendi içimizde tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmalar elbette vardı. Hocamızı ilk kez ağırladığımız için ayrı bir heyecan yaşadık. Bu tarz etkinlikleri okulumuzda yapmak istiyoruz. Farklı bilim dallarında Türkiye’nin önemli isimlerini, çocuklarımıza doğru ağızdan doğru bilgileri aktarmak üzere yine okulumuzda ağırlamayı hedefliyoruz.\"

‘EĞİTİM KARİYERİMDE BU ŞEKİLDE İLERLEMEYİ PLANLIYORUM’

Söyleşiye katılan okul öğrencilerinden Fulya Azra Karakuş, söyleşinin kendi kariyer hedefinde birçok fayda sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

\"Atatürk hakkında yapılan konuşmaların yanı sıra tarih bilgimizi ve genel kültürümüzü nasıl geliştirebileceğimiz hakkında da İlber Ortaylı hocamız yorumlarda ve katkılarda bulundu. Benim için genel olarak faydalı bir söyleşiydi. Beni etkileyen konu Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Türk subaylarının çok etkin ve yetkin olmalarıydı. Aldıkları eğitimin çok kaliteli ve kültürel anlamda da çoğu ülkeyi geride bıraktıklarını görmenin beni hem gururlandırdığını hem de bana örnek olduğunu söyleyebilirim. İlber Ortaylı hocamızın verdiği şu tavsiyeyi hayatım boyunca uygulayacağıma kesinlikle eminim. Bir konuyu araştırırken veya öğrenirken çapraz okuma yapmamız gerektiğini, hatta iki ya da üç kaynaktan ayrıca ansiklopedilerden yararlanmamız gerektiğini söyledi. Bende bundan sonra eğitim kariyerimde bu şekilde ilerlemeyi planlıyorum.\"

‘ONU DİNLERKEN NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ GÖRDÜM’

Samimi bir söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen okul öğrencisi Göktürk Ünal ise \"Atatürk hakkında detaylı bilgi edinme şansı bulduk. Ufkumu genişletecek birçok konu oldu. Araştırmam gereken çok konu olacak. Türk ordusunun hakkında bilgi vermesi, öğrenmediğimiz birçok konu hakkında bilgi vermesi beni çok etkiledi. Atatürk’ün hangi cephede hangi tecrübeyi kazandığı, hangi yöntemleri kullanarak araştırma yaptığını ve bunları çeşitli kaynaklarla bizlere anlatması benim ufkumu genişleten durum oldu. Onu dinlerken ne yapmam gerektiğini gördüm. Tarihi araştırırken nasıl yapacağımı öğrendim. Tek bir kaynağa bağlı olarak değil çapraz araştırma yapmam gerektiğini öğrendim. Bu söyleşi de benim için ne yapmam gerektiği konusunda faydalı oldu\" diye konuştu.



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