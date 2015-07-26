İlber Ortaylı: Türkiye'nin sınırlarını muktedir güçler değil, Türkiye'de yaşayanlar belirler

Prof. İlber Ortaylı, sınır ötesi operasyonlara ilişkin olarak, "Türkiye'nin sınırlarını muktedir güçler değil, Türkiye'de yaşayanlar insanlar belirler. Oy verirken ciddi olmalı" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta sonu Keyfi" programına katılan Ortaylı, "Herkes Immanuel Kant gibi dünya meseleleri hakkında derin düşünecek değil, aklına uygun ilk çözüme sarılıverir" diye konuştu. Ortaylı, IŞİD için "Cehaletin eyleme geçmiş hali en tehlikeli durumdur" ifadesini kullandı.

Ortaylı, bitme noktasına gelen çözüm süreciyle ilgili olarak ise "Süreçte hiçbir zaman umut verici bir gelişme görmedim" diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Ortaylı, şunları söyledi:

“Böyle bir amatörlük görmedim. Son 10 yıldır Türkiye’de dışişleri bakanı diye bir şey yok. Biz Türklerin Suriye’de tek problemi Halep Türkmenleri olmalıydı. Bütün Suriye’yi kurtarmak, Esad’ı devirmek bizi aşar. Ki aştı.”