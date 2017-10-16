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Kültür-Sanat

İlber Ortaylı, Kayseri 1'inci Kitap Fuarı’nda (2)

ORTAYLI'NIN İMZA GÜNÜ BAYILTTI Tarihçi- yazar Prof

16 Ekim 2017 21:08

ORTAYLI\'NIN İMZA GÜNÜ BAYILTTI
Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın Kayserİ 1. Kitap Fuarı\'nda verdiği konferans sonrası düzenlenen imza gününde izdiham oldu. Fuarın açıldığı Dünya Ticaret Merkezi\'nin üst katındaki imza stadına gelmek için çaba gösteren ağırlığı üniversite ve lise ögrencileri, ünlü yazardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluştuşturdu. Bu sırada bir gencin kalabalık yüzünden bayıldığı görüldü. Kucaklarda taşınarak fuar alanı dışına çıkarılan gence burada 112 tarafından ilk yardım yapıldı. İmza gününde gençler özellikle Ortaylı\'ya \'Cumhuriyet\'in İlk Yüzyılı\', \'Yakın Tarihin Gerçekleri\' ve \'İlber Ortaylı Seyahatnamesi\' adlı kitaplarını imzalattı
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)

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