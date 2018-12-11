İlber Ortaylı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının derhal yok edilmesi lazım

T24

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, İstanbul Saraçhane’deki Büyükşehir Belediyesi Binası’nın ‘derhal yok edilmesi’ gerektiğini söyledi.

Tuhaf derginin Aralık sayısı için yazdığı 'Türkiye'nin İmar Trajedisi' başlıklı yazısında İstanbul'un bugünkü halinden şikayetçi olduğunu belirten Ortaylı, Türkiye'deki büyük partilerin il yönetimlerinin büyük oranda müteahhitlerin elinde olduğunu ve bu sebeple Süleymaniye Külliyesi'nin etrafında bölgeye yakışmayacak laubali binaların bulunduğunu ifade etti.

"Galataport Projesi günden güne bir skandala dönüşüyor"

Yazısında İstanbul'un bugünkü nüfusunu kaldıracak durumu olmadığının altını çizen tarihçi, şöyle devam etti:

"İstanbul, coğrafyası itibariyle uyumsuz ve metropol barındıracak bir yapıda değil; iki kıta arasında kendisi dar bir köprü ve ulaşım imkânları açısından elverişli jeolojik yapıya sahip değil.”

Yazısında İstanbul'un imar planlamasına dair öneriler sunan Ortaylı, "Süleymaniye’nin dibinin yetkin ellerce ayıklanması gerekli. İstanbul belediye binasının derhal yok edilmesi lazım. Surların üstünde alabildiğine çirkin apartmanlar var, bunlara engel olmak lazım. Galataport Projesi günden güne bir skandala dönüşüyor. Orada, o dolgu saha üzerinde yapılanlar Nusretiye ve Kılıçali Paşa camilerini tehdit ediyor. Tophane, Taksim ve İstiklal Caddesi arasında kalan bölgenin başına neler geleceğini ise, tasavvur bile etmek istemiyorum" dedi.

*İlgili yazının tamamı ve daha fazlası Tuhaf derginin Aralık sayısında.