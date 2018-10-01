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İlber Ortaylı, bakanlık danışmanı oldu

Prof. Ortaylı, geçtiğimiz günlerde kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı'na bağışlamıştı

03 Ekim 2018 16:57

Prof. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışman oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

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ilber ortaylıkültür ve turizm bakanlığıdanışman
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