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Prof. İlber Ortaylı'dan Cumhurbaşkanlığı'na bağış

Ortaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

01 Ekim 2018 20:17

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Erdoğan, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışlayan Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne de layık görülmüştü.

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