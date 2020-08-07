İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu: Gençlerimiz yapay problemlerle meşgul ediliyorlar, sokaklarda hoşlanmadığımız görüntüler var

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Sabah gazetesi yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, batı felsefesinin kilise ve kutsal değerlerle kavgalı olduğunu belirterek, "İmanı zayıf, Allah'a teslimiyeti sorunlu, kafası yüzlerce felsefi polemiklerle dolu, peygamber otoritesi yerine Hegel'in, Kant'ın veya başkasının otoritesini yeğleyen, manevi dünyası çökmüş, vahye inanmayı aklını kiraya verme olarak görecek kadar kibir çamuruna bulaşmış bir fikir adamından veya din anlayışından ne beklersiniz?" diye yazdı.

Nihat Hatipoğlu, kendi inancından ve değerlerinden uzak düşmüş, yerli olmayan karışık anlayışın Türkiye'ye yerleşmesini anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Gençlerimiz yapay problemlerle meşgul ediliyorlar. Sokaklarda hoşlanmadığımız görüntüler var. Kadına yönelik şiddet durmuyor. Küçük çocuk kayıplarıyla sarsılıyoruz. Birileri mutsuz olmamızı istiyor. Birileri sinir uçlarına dokunmamızı arzu ediyorlar. Birbirimizi sevmemiz birilerinin rahatını kaçırıyor. Kutsalın sorgulanması proje insanları sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

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