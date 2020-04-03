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Medya

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu: Bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslüman, şehit sevaplarından bir kısmını kazanır

03 Nisan 2020 07:08

Sabah gazetesi yazarı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslümanların şehit sevaplarından bir kısmını kazandığını belirterek, "Tedbirlerimizi alıyoruz. Daha da alalım. Hz. Peygamberimizin "Taun (bulaşıcı hastalık) sürecinde 'evinde oturana' şehit sevabı vardır" ikazını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu, müminlerin her halinin güzel olduğunu; göçükte, yanarak, boğularak ve doğum yaparken ölenlerin de şehit olduğunu savundu.

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