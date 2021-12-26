İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Diyanet İşleri Başkanı'na: Keşke tepkilerden çekinmek yerine Allah'tan korksaydınız

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz'ın "6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet Başkanı, tepkilerden çekindikleri için yeni makam arabası alamadıklarını, önceki başkanın arabasını kullandıklarını söylemiş. Keşke tepkilerden çekinmek yerine Allah'tan korksaydınız. La havle vela kuvvete illa billah..." ifadesini kullandı.

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