Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz!

Zanka TV’de yayınlanan Söz Meclisten İçeri programında geçen hafta eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” dediğini iddia ederek tepki göstermişti.

Okuyan’ın açıklamalarını izleyen Erbaş, kendisine bir mesajla yanıt verdi. Erbaş’ın gönderdiği mesajda Okuyan'ın sözünün kendisine ait olmadığını belirtip "Büyük ihtimalle Fetö olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle bir ne yazım ne konuşmam var. Böyle bir söz İslam’a aykırı" yanıtı verdi.

Ali Erbaş, kullandığı araba konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım."