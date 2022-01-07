İlahiyat profesörü Kırbaşoğlu T24 Yıllık’ta: Mesele iktidarın yarım yamalak anladığı ‘nass’ ise; faiz dışında yolsuzluk, Roboski, işkenceler, yandaş kayırma nass'ları konusunda tek laf etmemeleri çifte standart

T24 Haber Merkezi

İlahiyat profesörü Mehmet Hayri Kırbaşoğlu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın da “Bir Müslüman olarak nasslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim, hüküm bu" sözleriyle dile getirdiği iktidarın “faize karşı nass” yaklaşımının “samimi değil çifte standartlı” olduğunu yazdı. Kırbaşoğlu, “Mesele doğru dürüst incelemeden yarım yamalak anladıkları dini nasslar ise, nassların sadece faizle sınırlı olmadığını da iktidar çevrelerine hatırlatmak gerekir” dedi.

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

Prof. Dr. Kırbaşoğlu, bu görüşü T24 Yıllık için kaleme aldığı makalede dile getirdi. Kırbaşoğlu’nun T24 Yıllık’ta yayımlanan yazısından küçük bir bölüm şöyle:

“NASS: Bu kelime Kur’anî bir terim olmayıp, sadece İslam ulemasının ortaya attığı teknik bir terim olarak, çok çeşitli şekillerde ve anlamlarda kullanılmıştır. Ancak iktidar çevreleri her konuda olduğu gibi bu terim konusunda da, farklı yorum ve yaklaşımları yok sayarak, kendi tercihlerini mutlak bir hakikat gibi sunma yoluna gitmiştir. Mesela yandaş medyadaki şu açıklama dediğimizi doğrulayan tipik bir örnek olarak gösterilebilir:

‘Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir.’

Bu alıntıda bilhassa son cümle gelişigüzel ve keyfi olarak ya da işlerine gelecek şekilde seçilmiş olup, aslında fevkalade tartışmalıdır. Bunu görebilmek için yine elbette iktidar çevrelerinin başvurmaktan kaçındığı ansiklopedilere bakmak yeterli olacaktır. Nitekim bu tür eserlere – en azından mesela TDV İslam ansiklopedisi gibilerine- bakıldığında, iktidar çevrelerinin bu tür kaynaklara müracaat etmeleri gerektiği halde bunu bile yapmaktan aciz oldukları, daha doğrusu işlerine gelmediği için bunu yapmaktan sakındıkları kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Kaldı ki faiz meselesinde ne ilgili ayetlerin ne de hadis rivayetlerinin, iktidar çevrelerinin iddia ettikleri gibi yoruma kapalı olmadıklarını, aksine asırlar boyunca ve çağdaş dönemde fevkalade zengin farklı yorumlara tabi tutulduğunu görmek için hiç uzağa gitmeksizin sadece, yukarıda işaret edilen ansiklopedideki ‘faiz’ maddesine bakmak bile yeterli olacaktır.

Kaldı ki mesele doğru dürüst incelemeden yarım yamalak anladıkları dini nasslar ise, nassların sadece faizle sınırlı olmadığını da iktidar çevrelerine hatırlatmak gerekir. Zira sadece faiz değil, haksız yere cana kıymak (Roboski, işkenceler, kayıp vatandaşlar, açlıktan, ilaçsızlıktan, tedavisizlikten, bakımsızlıktan ölenler), yolsuzluk, hırsızlık, yetim hakkı yemek, rüşvet, emeksiz spekülatif kazanç (rantiyecilik), yandaş holdinglerin vergilerini affetmek suretiyle yandaş kayırmak, adam ve partili kayırmak gibi adaletsizlikler ve hukuk dışı uygulamalarla ilgili pek çok nass (ayet-hadis) ortada iken, bu nasslar konusunda tek laf etmeyenlerin sadece faiz konusunda nassları hatırlamaları, işin içinde ciddi bir samimiyet ve çifte standart problemi bulunduğunu göstermektedir.

İktidar çevrelerinin nass kelimesini ‘yoruma açık olmayan’ şeklinde tanımlayarak aslında topluma yönelik maddi-manevi baskı ortamına zemin hazırlamak niyetinde olduğu da söylenebilir. Bu da iktidar çevrelerinin artık iyice ortaya dökülmüş olan otoriter, baskıcı, dayatmacı eğilimleri göz önüne alındığında rahatlıkla sezilebilecek bir husus olsa gerektir. Burada İslam’ı politik rant amacıyla araçsallaştıran iktidar çevrelerine şunu da hatırlatmak gerekir: Kişisel olarak siz kendi kafanıza göre tanımladığınız faizin haram olduğuna kendiniz inanmış rolü yapabilirsiniz, ancak bu rol icabı söyleminizi bu kanaate sahip olmayanlara dayatamazsınız. Bu konuda yapılacak her türlü baskı ve dayatma anayasa ve yasalara aykırı olduğu gibi, daha fazlasıyla bizzat İslam’a da aykırıdır…”

Kırbaşoğlu’nın yazısının tamamı ‘T24 Yıllık’ta.



T24 YILLIK: 288 sayfa; 85 yazar, akademisyen, gazeteci, sanatçı



Türkiye'de alanında ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık'ın 2022 sayısı çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2022 öngörülerini içeren 288 sayfalık T24 Yıllık'ta 85 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. T24 Yıllık alanlar, 107. sayfadaki kare kodu okutarak, dijital film platformu MUBI'de bir ay boyunca ücretsiz film izleyebilecek.

T24 Yıllık 2022, D&R mağazaları, Remzi, İnkılap ve Mephisto kitabevleri ile internette satışa sunuldu. T24 Yıllık, internette kitapsepeti.com ve bkmkitap adreslerinden sipariş edilebilir.

T24 Yıllık'a yazan ve çizen isimler 1 Eylül 2009'dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24'ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık'taki desenleri, Türkiye'nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık'ın kapağını Selçuk Demirel tasarladı. Yıllık'ın iç desenlerini de Selçuk Demirel, Tan Oral, M. Kutlukhan Perker ve Hilal Özcan çizdi.

T24 Yıllık 2022'de yazıları, öyküleri ve çizgileri ile yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle: Ahmet Ümit, Alex Akimoğlu, Ali Yaycıoğlu, Atilla Dorsay, Aydın Engin, Aydın Sezer, Aziz Çelik, Barçın Yinanç, Barış Soydan, Bekir Ağırdır, Berk Esen, Berna Abik, Burak Bilgehan Özpek, Candan Yıldız, Cansu Çamlıbel, Cüneyt Özdemir,Çiğdem Toker, Doğan Akın, Doğanay Tolunay, Ece Aksoy, Emrah Akın, Emre Erdoğan, Emre Özpeynirci, Erdoğan Sağlam, Esin Şenol, Esra Mungan, Faruk Bildirici, Fehim Taştekin, Fulya Baran, Fulya Canşen, Füsun Sarp Nebil, Gökçer Tahincioğlu, Görgün Taner, Hacer Foggo, Hakan Aksay, Hasan Cemal, Hayri Kırbaşoğlu, Hilal Özcan, Hülya Ekşigil, İlber Ortaylı, İsmail Hakkı Polat, Jilet Sebahat, Kemal Can, Kenan Başaran, Kültigin Kağan Akbulut, Levent Artüz, M. Kutlukhan Perker, Mehmet Y. Yılmaz, Mehmet Yalçın, Metin Kaan Kurtuluş, Mine Söğüt, Murat Belge, Murat Meriç, Murat Sabuncu, Murat Sevinç, Murat Yetkin, Mustafa Arslantunalı, Namık Tan, Nevşin Mengü, Orhan Tekelioğlu, Osman Ulagay, Oytun Okan Şenel, Ömer Önhon, Pınar Okyay, Pınar Uyan Semerci, Rafet Uçkan, Rıdvan Akar, Rıza Türmen, Seden Mestan, Sencer Ayata, Selçuk Demirel,Şevket Pamuk, Şirin Payzın, Tan Oral, Tanıl Bora, Tolga Şardan, Tuğçe Erçetin,Umut Ozan Darıcı, Uğur Bayar, Uğur Gürses, Yalçın Doğan, Yasin Nuri Çakır, Zafer Toprak, Zeynep Yıldırım, Zülfü Livaneli.

Türkiye’de ilk ve tek: T24 Yıllık 2022 yayında