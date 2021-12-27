TÜRKİYE'DE İLK VE TEK: T24 YILLIK 2022 YAYINDA

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de alanında ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık'ın 2022 sayısı çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2022 öngörülerini içeren 288 sayfalık T24 Yıllık'ta 85 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. T24 Yıllık alanlar, 107. sayfadaki kare kodu okutarak, dijital film platformu MUBI'de bir ay boyunca ücretsiz film izleyebilecek.

T24 Yıllık'ın 2022 sayısı, "100. Yıla Doğru Cumhuriyet" başlıklı bölümle başlıyor. Bu bölümde Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran öncülerin yetişme koşullarını, Prof. Dr. Şevket Pamuk Cumhuriyet'in iktisadi tarihini ve bugünü, Prof. Dr. Zafer Toprak dünden bugüne popülizmin tarihi kapsamında Cumhuriyet'in "halkçı" vasfını, Zülfü Livaneli "Cumhuriyet ve kültür"ü, Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu "Cumhuriyet'in kanonik eserler" meselesini, Rıdvan Akar Cumhuriyet tarihine geçen yolsuzlukları anlatıyor.

Ahmet Ümit, Mine Söğüt, Ece Aksoy ve Jilet Sebahat'ın 2022 yılı için özel birer öykü yazdıkları T24 Yıllık'ta, KONDA Genel Müdürü ve T24 yorumcusu Bekir Ağırdır; 2022'de siyaseti neler beklediğine ilişkin analiz ve öngörülerini paylaşıyor.

T24 Yıllık 2022, D&R mağazaları, Remzi, İnkılap ve Mephisto kitabevleri ile internette satışa sunuldu. T24 Yıllık, internette kitapsepeti.com ve bkmkitap adreslerinden sipariş edilebilecek.

Kendi türünde Türkiye'de ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık, 4. sayısında 288 sayfa olarak basıldı, süreli bir yayın için en geniş yazar ve uzman yelpazesini bir araya getirdi.

T24 Yıllık'a yazan ve çizen isimler 1 Eylül 2009'dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24'ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık'taki desenleri, Türkiye'nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık'ın kapağını Selçuk Demirel tasarladı. Yıllık'ın iç desenlerini de Selçuk Demirel, Tan Oral, M. Kutlukhan Perker ve Hilal Özcan çizdi. T24 Yıllık 2022'de yazıları, öyküleri ve çizgileri ile yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle: Ahmet Ümit, Alex Akimoğlu, Ali Yaycıoğlu, Atilla Dorsay, Aydın Engin, Aydın Sezer, Aziz Çelik, Barçın Yinanç, Barış Soydan, Bekir Ağırdır, Berk Esen, Berna Abik, Burak Bilgehan Özpek, Candan Yıldız, Cansu Çamlıbel, Cüneyt Özdemir, Çiğdem Toker, Doğan Akın, Doğanay Tolunay, Ece Aksoy, Emrah Akın, Emre Erdoğan, Emre Özpeynirci, Erdoğan Sağlam, Esin Şenol, Esra Mungan, Faruk Bildirici, Fehim Taştekin, Fulya Baran, Fulya Canşen, Füsun Sarp Nebil, Gökçer Tahincioğlu, Görgün Taner, Hacer Foggo, Hakan Aksay, Hasan Cemal, Hayri Kırbaşoğlu, Hilal Özcan, Hülya Ekşigil, İlber Ortaylı, İsmail Hakkı Polat, Jilet Sebahat, Kemal Can, Kenan Başaran, Kültigin Kağan Akbulut, Levent Artüz, M. Kutlukhan Perker, Mehmet Y. Yılmaz, Mehmet Yalçın, Metin Kaan Kurtuluş, Mine Söğüt, Murat Belge, Murat Meriç, Murat Sabuncu, Murat Sevinç, Murat Yetkin, Mustafa Arslantunalı, Namık Tan, Nevşin Mengü, Orhan Tekelioğlu, Osman Ulagay, Oytun Okan Şenel, Ömer Önhon, Pınar Okyay, Pınar Uyan Semerci, Rafet Uçkan, Rıdvan Akar, Rıza Türmen, Seden Mestan, Sencer Ayata, Selçuk Demirel, Şevket Pamuk, Şirin Payzın, Tan Oral, Tanıl Bora, Tolga Şardan, Tuğçe Erçetin, Umut Ozan Darıcı, Uğur Bayar, Uğur Gürses, Yalçın Doğan, Yasin Nuri Çakır, Zafer Toprak, Zeynep Yıldırım, Zülfü Livaneli.

T24 Yıllık: Kapak ve içindekiler