İlahiyat profesörü Kırbaşoğlu: Çocukları cemaate teslim etmek ana babalık görevini yapmak değil

“Aileler içerisinde evlatları konusunda bir şeyler yapmak için çırpınanlar olduğu gibi bu konuda bu örnekte olduğu gibi biraz da baskıcı bir yaklaşımla çocuklarını kendilerince muhteber atlettikleri bir takım kurumlara yurt, dershane, tarikat, cemaat, dernek gibi yerlere teslim ettikten sonra artık anne baba olarak çocuğa karşı bütün görevlerini yapmış olduklarını düşünen ve bundan bir mutluluk ve huzur duyan insanlar var ancak bu yanıltıcı bir husustur. Bu kısmın yanıltıcı olduğunu kendi çocuklarıyla birlikte yaşayan ebeveyn olarak söyleyebilirim.