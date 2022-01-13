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İlahiyat profesörü Kırbaşoğlu: Çocukları cemaate teslim etmek ana babalık görevini yapmak değil

Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son vermişti

13 Ocak 2022 11:53

Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları anlatarak intihar etmesi sonrası yaşanan cemaat/tarikat tartışmalarını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu, değerlendirdi.
 
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Prof. Kırbaşoğlu, “Dindar aileler genelde kendi yakın çevrelerindeki kurumlara bu işi havale ediyorlar ki bu çok büyük bir hata. Bu yurtların açılmasının tek amacı var o da kendilerine eleman devşirmek ve beyin yıkamak. Yurt, dershane, tarikat, cemaat, dernek gibi yerlere teslim ettikten sonra artık anne baba olarak çocuğa karşı bütün görevlerini yapmış olduklarını düşünenler yanılıyor” dedi.
 
Prof. Kırbaşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
“Aileler içerisinde evlatları konusunda bir şeyler yapmak için çırpınanlar olduğu gibi bu konuda bu örnekte olduğu gibi biraz da baskıcı bir yaklaşımla çocuklarını kendilerince muhteber atlettikleri bir takım kurumlara yurt, dershane, tarikat, cemaat, dernek gibi yerlere teslim ettikten sonra artık anne baba olarak çocuğa karşı bütün görevlerini yapmış olduklarını düşünen ve bundan bir mutluluk ve huzur duyan insanlar var ancak bu yanıltıcı bir husustur. Bu kısmın yanıltıcı olduğunu kendi çocuklarıyla birlikte yaşayan ebeveyn olarak söyleyebilirim.

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TIKLAYIN - Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son verdi

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