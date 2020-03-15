İlahiyat profesörü Hayrettin Karaman: Cuma namazlarının ertelenmesi kararı geciktirilmemeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, bir dönem ‘Saray’ın fetvacısı’ olarak nitelendirilen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, bilim kurullarının kararlarıyla cemaatle namaz ve cuma namazlarının bir süreliğine ertelenmesi gerekliliğine vurgu yaparak, "Bu konuda karar geciktirilmemeli" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'e karşı alınacak önlemleri sıralayan Hayrettin Karaman, virüsün tedbir alınmadığı taktirde hızla yayıldığına işaret ederek, "Sıkı tedbirlerin başında kalabalıkların içine girmemek ve ten temasından, birbirine yakın durmaktan kaçınmak da var." diye yazdı.

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