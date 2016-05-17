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"İlahiyat Fakültesi 17'den 100'e çıktı, imam hatip öğrencisi 60 binden 1.5 milyona yükseldi"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, imam hatiplilere "MEB'de 40 bin öğretmene ihtiyaç var, sizi bekliyor" diye seslendi

17 Mayıs 2016 01:11

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, "500 imam hatipten 3 bin 500 imam hatibe çıkmışız. İlahiyat Fakültesi sayısı 17'den 100'e çıktı. İmam hatip öğrenci sayımız ise 60 binden 1.5 milyona yaklaşmış durumda." dedi.

Haberler.com'un haberine göre, Etimesgut İmam Hatip Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından desteklenen "Mesleki ve Sosyal Gelişim Projesi" kapsamında düzenlenen "İmam Hatip Okulları Birlik ve Beraberlik Programı" MEB Şura Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Erbaş, 5 yıl öncesine kadar imam hatip liselerinin kötü bir süreçten geçtiğini, öğrenci kayıtlarında büyük düşüşler yaşandığını söyledi.

 

'MEB'de 30-40 bin öğretmene ihtiyaç var'

 

Erbaş, imam hatip okullarının şu anda çok iyi bir konumda olduğunu ifade ederek, "Bakıyoruz, 500 imam hatipten 3 bin 500 imam hatibe çıkmışız. İlahiyat Fakültesi sayısı 17'den 100'e çıktı. İmam hatip öğrenci sayımız ise 60 binden 1,5 milyona yaklaşmış durumda" diye konuştu.

İmam hatipli olmanın bir ayrıcalık ve imtiyaz olduğunu belirten Erbaş, bu okullardaki öğrencilerin gelecekte çok iyi noktalara geleceğine inandığını kaydetti.

Erbaş, bu neslin iyi yerlere gelmesi için gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı sizi bekliyor. MEB'de 30-40 bin öğretmene ihtiyaç var, sizi bekliyor. 100 kadar ilahiyat akademisyen olarak sizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

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