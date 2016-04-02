12 kız öğrenciye cinsel istismarla suçlanan imam hatip öğretmeni: Biraz sevecen olmuş olabilirim!

Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kuran Dersi emekli öğretmeni Sefer A. hakkında 12 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması dün Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Sefer A., savunmasında cinsel istismar iddiasını kabul etmeyerek, “Ben diğer öğretmenlerden farklı olarak daha sevecen olabilirim” dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, duruşma kapalı yapılırken mağdur kızların savunmaları sırasında etki altında kalmamaları nedeniyle sanığın dışarı çıkarılmasına da karar verildi. Mağdur kızöğrenciler, psikolog eşliğinde ifade verdi. Duruşmaya katılan 7 kız öğrenci, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtirken 3 öğrenci ise şikayetinden vazgeçti. Duruşmada hazır bulunan 2 veli, sanıktan şikayetçi olurken 8 veli ise şikayetçi olmadığını açıkladı.

"Ne diyeceğimi bilemedim''

Mağdurlar ifadelerinde, Sefer A.’nın kız öğrencilere mesafesiz davrandığını, zamanzaman kız öğrencilere sarılarak öptüğünü, masaj yaptırdığını, koluyla kendileriyle temas kurduklarını iddia etti. Mağdurlar öğretmenin okulda “sapık” olarak adının çıktığını ileri sürdüler. Mağdur A. K. ifadesinde, “Yanıma yaklaştı, mescitteydim, ‘adet oldun mu’ deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Özellikle B.S’ye ve bana dağıttığı dini kitaplarda o gün itibariyle yaşımıza göre bize verilmemesi gereken kitaplardı. Çünkü bu kitaplarda cinsel yaşamla ilgili bölümler de vardı. Bundan rahatsız olmuştuk” dedi.

"Ev açayım sana diyordu''

Aynı okulda okuyan bir erkek öğrencinin annesi olan İ.Y de müşteki olarak verdiği ifadede, sanığın kendisine ev açmayı teklif ettiğini belirtilerek, “Veli olarak okulatelefon numaramızı, adreslerimizi vermiştik. Sanık beni ısrarla telefonla arıyor, çaya yemeğe davet ediyor, ‘özel görüşelim, sana ev açayım diyordu” dedi.

"Biraz sevecen olmuş olabilirim"

Sanık Sefer A. da savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, “İddialar doğru değildir. Cinsel istismarda bulunmuş değilim. Ben diğer öğretmenlerden farklı olarak daha sevecen olabilirim. Mağdurlar ifadelerinde benden rahatsız olduklarını söyledilerse de bunun doğru olmadığı kanaatindeyim” savunmasını yaptı. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini oy çokluğuyla reddetti.