İlaçta kriz sürüyor

Eczacılar Birliği: SGK'nın tehdidine boyun eğmeyeceğiz

‘Provizyon sistemindeki sorunları biliyoruz'

Acar, SGK'da düzenlediği basın toplantısında, TEB ile eczacıların sorunları konusunda birçok kez görüştüklerini dile getirdi. Son olarak geçen hafta çarşamba günü bir araya geldikleri toplantıda büyük ölçüde uzlaşma sağladıklarını ve cumartesi günü protokolü imzalamaya karar verdiklerini anlatan Acar, buna karşılık TEB'in her defasında süreci uzatmak için çalıştığını savundu.Fatih Acar, üzerinde anlaşmış olmalarına rağmen cumartesi günü protokol imzalanmadığını, bugün de imzalanmazsa yarın saat 08.30'dan itibaren SGK'nın internet sitesine konulacak "e-sözleşme" ile eczacılarla tek tek 3 yıl süreli sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.Yaşanan sorunlar ile ilgili olarak son 4 yıl içinde yaptıkları iyileştirmelerin tüm eczacılar tarafından yakından bilindiğini söyleyen Acar, tüm vatandaşların serbest eczanelerden ilaçlarını temin etmelerini sağladıklarını, 7-8 aydan önce yapılamayan eczane ödemelerinin, 45-50 güne çekildiğini dile getirdi.Acar, bu iyileştirmeler yanında eczane iskontosu, provizyon sistemi, avans ödemesi ve muayene katılım paylarının eczaneden tahsili gibi konularda sorunlar yaşandığını bildiklerini ifade ederek, kurum olarak, bu konularla ilgili TEB ile defalarca bir araya geldiklerini ve sorunların çözülebilmesi için önemli adımlar attıklarını anlattı.TEB'in bu konuda herhangi bir talebi olmamasına rağmen, yaklaşık 8 bin eczaneyi rahatlatmak amacıyla cirosu 350.000 TL'nin altında kalan düşük cirolu eczaneler tarafından Kuruma yapılan iskonto oranlarını sıfıra indirdiklerini belirten Acar, bunun kuram maliyetinin 88,4 milyon TL olduğunu söyledi.Acar, provizyon sistemi ile ilgili yaşanan sorunlar bildiklerini ve bu sorunların en kısa sürede çözülmesi konusunda önemli çalışmalar içerisinde olduklarını kaydetti.Fatih Acar, avans sistemi konusunda da 5510 sayılı Yasanın faturaların teslim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde incelenerek ödenmesine esneklik tanımasına rağmen, tüm kurum personelini seferber ederek gerekli önlemlerin alınması sonucunda avans sistemi kaldırılacağını, reçete teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödemelerin tamamının yapılacağı yeni bir sisteme şubat dönemi faturalarından itibaren geçileceğini bildirdi.Özel hastanelerde yapılan muayenelerden doğan katılım paylarının eczanelerce hastalardan alınan bir ücretmiş gibi algılanması sonucu, eczacıların sorun yaşaması nedeniyle, bu uygulamayı bu yılın şubat ayından itibaren kaldırarak eczacıların bu konudaki mağduriyetlerinin giderileceğini belirten Acar, kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki alt yapı sorunları nedeniyle bu katılım paylarının eczaneler tarafından tahsil edilmesi uygulamasına devam edileceğini söyledi.İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki eczane kar oranları ile ilgili eczacıların talepleri dikkate alınarak ilgili bakanlıkların çalışmaları sonucu söz konusu kar oranlarının kademeli olarak artırıldığını ve böylece eczacılara 50 milyon TL kaynak aktarılmış olduğunu ifade eden Acar, TEB'in Sağlık Uygulama Tebliği'ne yönelik bazı taleplerine yönelik düzenlemenin 1 Şubat 2009'dan itibaren hayata geçirilmesini taahhüt ettiklerini kaydetti.Rekabet Kurumunun, bazı ilaçlara ait reçetelerin sıralı dağıtım sistemi uygulamasının Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğu yönündeki kararını kurumu bildirdiğini anlatan Acar, hukuki sürecin Danıştay'da devam ettiğini, bunun sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi.Fatih Acar, TEB ile çarşamba günü yapılan toplantıda birçok konuda uzlaşma sağlanmasına ve cumartesi günü protokolün imzalanması konusunda görüş birliğini varılmasına rağmen, TEB'in her defasında süreci uzatmaya çalıştığını ileri sürdü.Acar, protokolün bugün imzalanmaması halinde, yarından itibaren eczacılarla elektronik ortamda ya da SGK İl Müdürlüklerinde matbu sözleşme şekli de dahil olmak üzere üç yıllık sözleşme yapılmaya başlanılacağını bildirdi.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acar, TEB Yasası'nın eczacılarla tek tek sözleşme imzalanmasına bir engel teşkil edip etmediğini sorulması üzerine, yasanın böyle bir engel teşkil etmediğini kaydetti."Eczacılarla tek tek sözleşme imzalanması uygulamasına yeterli katılım olmazsa yeni bir önlem alacak mısınız?" sorusu üzerine de Acar, "Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Binlerce eczacımız bizi arayarak konu hakkında gösterdiğimiz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorlar. Bu nedenle aldığımız bir önlem yok" dedi.