T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İlaçların büyük kısmı reçetesiz satılabilecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gürsöz, piyasada bulunan ilaçların yüzde 15'inin reçetesiz satılması yönünde çalışma yürüttüklerini kaydetti

25 Kasım 2016 22:06

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 13 bin ilaçtan sadece 87’sinin reçetesiz satılması üzerine önemli bir çalışma başlattı. Üniversitelerdeki akademisyenler, ilaç firmaları ve uzmanlarla bir araya gelen Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunan ilaçları sınıflandırdı. İlaçların, yüzde 10-15’inin reçetesiz satılabileceği belirlendi.

Lütfi Erdoğan'ın Habertürk'te yer alan haberine görei uygulamanın hasta ile eczacı arasında zaman zaman ortaya çıkan gerginliği gidereceğini belirten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, “Türkiye’de ruhsatlı 13 bine yakın ilaç bulunuyor. Bunların yaklaşık 8 bini hastanelerde ve piyasada döngüsü olan ilaçlar. Bunlara ‘aktif ilaçlar’ diyoruz. Ağrı kesiciler, alerji ilaçları, öksürük şurupları, büyüme hormonu ve antibiyotikler bunların içerisinde. 5 bin de ticari ömrünü tamamlamış yazılmayan ilaç var. Bunlara da ‘pasif ilaçlar’ diyoruz. İlaçların neredeyse yüzde 99’u reçeteli satılıyor. Sadece 87 adedi reçetesiz satılıyor” diye konuştu. Reçetesiz ilaç listesini genişletme kararını alırken firmalar, akademisyenler ve işin uzmanlarıyla görüştüklerini kaydeden Gürsöz, “Türkiye’de reçeteyle satılması gereken ilaçlar ne yazık ki reçetesiz satılabiliyor. Reçetesiz de satılabilecek olanlarda ‘reçete’ diye tutturuyoruz. Reçetesiz satış yapmanın da cezası var. Antibiyotiklerde bu rakam kutu başına 354 TL. Biz eczacıya, ‘Reçetesiz ilaç sattın’ diye yüklenirsek o da der ki, ‘Ağrı kesiciyi de mi reçeteyle satayım?’ Bu durum toplumsal sorunlara da yol açılabilir. Biz, ‘Bunlar reçeteyle satılır’ diye ruhsat vermişiz” dedi.

İlaçların birçok formu olduğunu ifade eden Gürsöz, “Piyasadaki 8 bin ilacın yüzde 10-15’ini reçetesiz satılabilir hale getirmek istiyoruz. Bu ilaçlar eczacının danışmanlığında satılacak. Riskin düşük olduğu güvenli kullanılabilecek ilaçlar var. Örneğin, bir ilacın 100 miligramını doktorun yazması gerekir ama 20 miligramı reçetesiz de alınabilir. 13 bin ilacın sınıflamasını yapıyoruz” dedi.

 

‘Reklam yapılmamalı’

 

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gümüşel, “Reçetesiz ilacın reklamı yapılmamalı. Eczacı tarafından hastaya reçetesiz ilacın güvenli ve etkin kullanımı anlatılmalı, ayrıca hasta eczacı tarafından takip edilmelidir. Böylece hem ilaçların kullanımı şimdiki kullanım boyutlarında kalacak hem de hastanın güvenliği sağlanmış olacaktır” dedi.

 

ETİKETLER

reçeteilaçeczaneTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuHakkı Gürsöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24