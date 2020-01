"İlaca 'döviz' zammı bir ay önce ilan edildi; 10 ilaçtan 9'una ulaşılamıyor!"

Döviz kurunun ilaç fiyatlarına 20 Şubat’ta zam olarak yansıyacak olması hastaları her anlamda mağdur etti. İlaç firmalarının depolara, depoların da eczanelere ilaç vermekten kaçındığı belirtildi. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, piyasadaki ilaçların yüzde 90’a yakınının ithal olduğunu ve bu nedenle şu an hastaların her 10 ilaçtan 9’una ulaşamadığını belirtip Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak "Firmalar, zam gelmeden önce ilaçlarını piyasaya sunmak istemediği için bu sorunlar yaşanıyor. Bakanlık bu konuya el atmalı" dedi.

Dışa bağımlılık

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, yeni yılın ilk günlerinde, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunu 2.1166’dan, 2.3421 liraya yükseltmişti. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, 20 Şubat’ta geçerli olacak şekilde ilaç kuruna zam gelmesinin ardından pek çok ilaç firmasının ilaçları piyasaya vermekten kaçındığını söyleyen Göksan, "İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar" dedi. Her zam döneminde benzer sorunların yaşandığını anlatan Göksan, hastaların eczane eczane dolaşıp ilaç aradığını kaydetti. Göksan, "En büyük sorun ilaçta dışa bağımlı olmamız. Bu olduğu sürece benzer sorunlar hep yaşanacak" diye konuştu.

"Ağrı kesici de yok"

Eski İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör ise ilacını bulamayan hastanın, eczacılarla karşı karşıya geldiğini söyleyerek, “Özellikle büyük firmalardan ithal edilen pek çok ilaç yok. Bulunamayan ilaçların içinde antibiyotikler de, ağrı kesiciler de, tansiyon ilaçları da var. Kanser, kan ilaçları da bulunamayanlar arasında... Döviz hızla artıyor. Böyle devam ettiği sürece ilaç sıkıntısı yaşanmaya da devam edilecek. Ülkemizdeki asıl sorun yerli ilaç sanayisinin bitmesi. Milli ilaç sanayi tekrar kurulmalı, güçlendirilmeli. İlaçta dışa bağımlılık hızla arttı, önceleri ithal edilen ilaç yüzde 10’du, yüzde 90’ı Türkiye’de üretiliyordu. Şimdi o yüzde 60 ithale çıktı” dedi.