İlaç protokolünün bitmesine saatler kala Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı ile eczacılar arasında yaşanan bu gece son bulacak protokol ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Arada çok önemli bir anlaşmazlık kalmadığını düşünüyorum" diyerek, protokolün bu akşam veya yarın sabah imzalanabileceğini söyledi.

Protolün bu gece itibariyle bitecek olması sebebiyle hastaların Türkiye çapındaki 24 bin 500 eczaneden nasıl ilaç alacakları ise hala belirsiz. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada "Yaşanacak kaosun sorumlusu biz değiliz" denmişti. Eczacılar 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin uygulamalarındaki zorlukların göz önüne alınarak yenilenmesini istemişti.

"Uzlaşmaya çok yakın

olduğumuzu söyleyebilirim"

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk Eczacıları Birliği ile yaşanan ilaç protokolü krizine ilişkin, "Bundan sonraki sürecin de yine karşılıklı anlayışla, fedakarlıkla saatler içinde çözüleceği kanaatindeyim. Arada çok önemli bir anlaşmazlık kalmadığını düşünüyorum. İnşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Türk Eczacıları Birliği Başkanımız bu akşam ya da en geç yarın sabah protokolü imzalayacaktır. Bizim ilkesel olarak eczacılarımızın duruşu vatandaşı mağdur etmeden sıkıntılarımızı çözebilmek. Talepler haklı da olsa karşılayabilmeyi, bütçe imkanlarıyla dengeyi örtüştürmemiz lazım. Son gelinen noktada uzlaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"Bu akşam en geç yarın sabah"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk Eczacıları Birliği ile yaşanan ilaç protokolü krizine ilişkin Müezzinoğlu, "Eczacılar ciddi düzeyde kamu hizmeti görevini görüyorlar. Burada çok uyumlu iyi niyetli bir süreci bugüne getirdik. Bundan sonraki sürecin de yine karşılıklı anlayışla, fedakarlıkla saatler içinde çözüleceği kanaatindeyim. Arada çok önemli bir anlaşmazlık alanı kalmadığını da düşünüyorum. İnşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Türk Eczacıları Birliği Başkanımız bu akşam ya da en geç yarın sabah protokolü imzalayacaktır. Bizim ilkesel olarak eczacılarımızın duruşu vatandaşı mağdur etmeden sıkıntılarımızı çözebilmek. Talepler haklı da olsa karşılayabilmeyi, bütçe imkanlarıyla dengeyi örtüştürmemiz lazım. Son gelinen noktada uzlaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaşımıza bedel ödetmeden sıkıntıya sokmadan bu sıkıntıyı aşabileceğimiz kanaatindeyim" diye konuştu.