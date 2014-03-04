'İlaç mümessillerinden toplanacak 27 milyon lira nereye harcanacak?'

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Rahmi Aşkın Türeli kamuoyunda ilaç mümessili olarak bilinen ürün tanıtım elemanlarından alınacak olan sınav ücretini Meclis gündemine taşıdı. Kişi başına 1180 lira olarak belirlenen ücretin yüksek olduğunu söyleyen Türeli, “Yaklaşık 23 bin kişinin gireceği sınavda toplanacak olan para 27 milyon lira civarında olacak. Bu toplanan para nereye harcanacak? Diğer taraftan, sektörde yıllarını geçiren insanların sınavı geçememe durumunda ne olacağı belirsizliğini koruyor” dedi.

26 Ağustos 2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesinin (b) fıkrasında, “Ürün tanıtım elemanları; çalıştıkları firma tarafından bizzat ya da hizmet alımı yoluyla, temel ve gerekli, hizmetin hukuki ve etik çerçevesini de içeren, Bakanlıkça sertifikalandırılmış hizmet içi eğitime/eğitimlere tabi tutulmalıdır. Bu sertifikalar üç yıl süreyle geçerli olup, ürün tanıtım elemanları bu sürenin dolmasından önce yeni bir sertifikalandırılmış hizmet içi eğitimi almış olmalıdır” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu yönetmelikle, ürün tanıtım elemanlarına yeterlilik belgesi verilmesi ve ürün tanıtım elemanı veri tabanı kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ürün tanıtım elemanı olmak isteyen adayların, üç ay sürecek yeterlilik eğitimi almaları ve sonrasında sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınav ücreti ise KDV dahil 1.180 lira olarak belirlenmiş olup para üniversitenin belirleyeceği döner sermaye hesabına yatırılacaktır. Yatırılan ücret eğitim ve yeterlilik sınavı ücreti olup, yeterlilik sınavında başarısız olunması durumunda ürün tanıtım elemanlarının ayrıca KDV dahil 118 lira tutarında miktarı, yeterlilik sınavı bütünleme ücreti olarak yatırmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, sertifika ücreti olarak belirlenen miktar oldukça yüksektir. Nitekim ilaç pazarlama sektöründe çalışan yaklaşık 23 bin mümessil olduğu düşünüldüğünde toplanacak olan para yaklaşık 27 milyon liraya ulaşmaktadır.

Öte yandan, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yeterlilik belgesi olmayan ürün tanıtım elemanları bu alanda çalışma olanağı bulamayacaklardır.

Bu bilgiler ışığında;

1- Sınava girecek olan ürün tanıtım elemanlarından sınav ücreti olarak alınacak para miktarı neden bu kadar yüksek tutulmuştur?

2- Sınav ücreti olarak toplanan para hangi amaçlarla kullanılacaktır?

3- İlaç sektöründe uzun süredir çalışan ürün tanıtım elemanlarının sınavı geçememeleri durumunda nerede ve nasıl iş bulmalarını bekliyorsunuz?