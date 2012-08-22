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Sağlık

'İlaç kalıntısı GDO'dan daha tehlikeli!'

TSÜAB Başkanı Gençer, 'Bu süre içinde mantari hastalıklar, böcekler, yabancı otlar için ilaçlar kullanılır. Bunlar zararlıdır ama asıl zararlı olanlar böcek ilaçlarıdır' dedi

22 Ağustos 2012 15:21

Meyve ve sebzelerdeki ilaç kalıntılarının, genetiği değiştirilmiş organizma ve hormondan daha tehlikeli olduğu bildirildi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de GDO'lu ürün bulunmadığını, asıl sıkıntının ise ilaç ve gübre kalıntıları olduğunu söyledi.

Bu sıkıntıya rağmen, tüketicilerin gündeminde GDO'lu ürünlerin daha fazla yer aldığına dikkati çeken Gençer, "En büyük zarar ürünler üzerinde kalan böcek ilaçlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece ürünlerin döllenme aşamasında hormon kullanıldığını ifade eden Gençer, böcek ilaçlarının ise ürün hasat edilinceye kadar kullanılabildiğine dikkati çekti.

Gençer, "Bu süre içinde mantari hastalıklar, böcekler, yabancı otlar için ilaçlar kullanılır. Bunlar zararlıdır ama asıl zararlı olanlar böcek ilaçlarıdır" dedi.

Bu ilaçların kullanım sürecinin önemli olduğunu bildiren Gençer, ilaçların hepsinin kendine göre bekleme sürelerinin olduğunu, ürünlerin hasadının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra tüketiciye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gençer, "hormon" diye bilinen, "bitki gelişim düzenleyicileri"nin çok zararlı olmadığını savundu.

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