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Yaşam

'Kellik ilacı kullandım, babayken anne oldum'

Saçının çıkması için ilaç kullanan adamın göğüsleri ve kalçaları genişleyerek kadına dönüştü

24 Temmuz 2012 12:37

ABD’de yaşayan William McKee Propecia adındaki saç çıkarmaya yarayan ilaçtan kullandıktan sonra ilacın, göğüslerini ve kalçalarını genişlettiğini, kendisini kadına dönüştürdüğünü iddia etti.

Bir çocuk babası ve bilgisayar yazılımmühendisi olan William ismini değiştirerek Mandi adını aldı.

Kendini kadın gibi hissettiğini söyleyen Mandi, bu arada saçlarının da çıkmadığını, bunun yerine peruk taktığını söyledi.

38 yaşındaki Mandi, “Babayken anne oldum. Omuzlarım eskiden daha genişti. Ancak onlar bile farklılaştı” diye konuştu.

Bu yüzden 10 yıllık eşinden ayrılan Mandi, vücuduna östrojen yükleyip testosteronu düşüren ilacı üreten firmayı mahkemeye verdi.

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