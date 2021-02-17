İl yöneticisi tarafından yolsuzluk ile suçlanan Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül: Hazreti Nuh da hanımıyla aynı çatı altındaydı

AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak'ın Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelik suçlamaları ardından Beyazgül, yolsuzluk iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne süren Beyazgül, suçlamaları yapanın AKP il yöneticisi olmasına ilişkin ise "Hazreti Nuh Aleyhisselam da hanımıyla aynı çatı altındaydı. Biri boğuldu biri gitti" diye yanıt verdi.

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Beyazgül, "Kimin bireysel çıkarına dokunduysam, kimin rantına dokunduysam aileme, çocuklarıma, şahsıma iftira atmaya kalkıyor. Yazık ya! Konu nedir? Açıksu Caddesi'nde yol açıyoruz. Yol üzerinde yeşil alan üzerinde bir kıraathane var. Bu kıraathane hakkı ödenerek kamulaştırıldı. Bitti. Başka ne var? Efendim iki yakınımı işe alacaksın. Olur mu?" dedi.

"Ne istiyorsunuz ailemden?"

Oğluna iftira atıldığını öne süren Beyazgül, "Niye oğluma iftira atıyorlar? Her gün savcılıktan iftiralarla ilgili belge geliyor. Şahıslara diyorum, söylediklerinizi ispatlayın. İftira atmıyorsanız gidin ispat edin o zaman. Bana aileme iftara atmalarını bıraksınlar. Benim de ailemin de vicdanı var. Siz benim yakınlarımdan ne istiyorsunuz? Benim iki çocuğum avukat, birisi de muhasebe imtihanlarına hazırlanıyor. Ne istiyorsunuz ailemden? Dik duracağız, devam edeceğiz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Yılmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ben bu milletin malını yedirmiyorum. Tasarruf sağlıyorum. Bana iftira atanlar şunu bilsin ki benim yolum doğrudur. İftiraların bir zerresi doğruysa ben istifamı verip çıkarım. İftira atanlar ispat etsinler. Vicdan sahibi insanların yapmayacağı şeyler bunlar. Yazıklar olsun iki tane fake hesabı aç başkanın aleyhine yaz. Menfaatlarını benden alamamışlar. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Hepimiz birlikte bu algıların üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | AKP Şanlıurfa il yöneticisinden belediye başkanına: Oğlun çuvalla para götürüyor

Nuh, benzetmesi

Beyazgül, suçlamaları yapanın AKP il yöneticisi olmasına ilişkin bir soruya da "Ne diyeyim Hazreti Nuh Aleyhisselam da hanımıyla aynı çatı altındaydı. Biri boğuldu biri gitti" diye yanıt verdi.

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, Twitter hesabından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelik çok sayıda ağır ithamlar içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Savacak, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül” demişti.