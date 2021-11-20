İl Sağlık Müdürü: Erzurum'da depremde yaralanan 5 kişinin sağlık durumu iyi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bedir, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ve sağlık ekibiyle depremden etkilenen Topçu Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti.

AA muhabirine açıklama yapan Bedir, depremin hemen ardından 5 ambulans, 3 UMKE ekibi, 4 doktor ve 27 sağlık personelinin deprem bölgesine sevk edildiğini söyledi.

Burada çadırların kurulduğunu ve ekibin vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgilendiğini anlatan Bedir, "İlk anda depremin etkileri nedir çok bilgimiz yoktu, olay yerine gelince öğrendik. Afetler hiç olmasın isteriz ama buna da çok şükür, can kaybımız olmadı. Depremi ucuz atlattık. Yıkılan yerlerden taş ve odun düşmesi sonucu yaralılarımız vardı." dedi.

Depremde çok ciddi yaralanan olmadığını belirten Bedir, yaralıların depremden hemen sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerince Köprüköy ve Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandığını bildirdi.

Bedir, bölgede sağlık ekiplerinin teyakkuzda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede 4 doktor ve 27 sağlık personelimiz hazır bulunuyor. Vatandaşların bir kısmı soğuk olduğu için evde, bir kısmı da dışarıda. Bundan sonra grip tarzı soğuk algınlığı gibi hastalıklar beklenebilir. Evleri gezdik, vatandaşlarımızı tek tek görmeye çalıştık. Sağlık durumlarıyla ilgilendik. ​​​​​​​Durum şu anda normal gibi, inşallah depremi bu şekilde milletimiz atlatacak."

Bedir, depremde yaralananların genel durumunun iyi olduğuna işaret ederek, "Öyle çok ağır durumda olan yaralımız yok. Üniversite Araştırma Hastanemizdeki yaralımızın diğerlerine göre biraz daha durumu ağır. Çok korktuğumuz tablo oluşmadı. Depremde başına taş ve odun düşmesi, omuz çıkığı ve bunlara benzer travmalardan dolayı dün 5 yaralı aldık. Ama çok şükür bizi zorlayan, endişeye sevk eden durum olmadı." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Erzurum'da 5,2 büyüklüğünde deprem