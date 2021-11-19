Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan depremin derinliğini 5 km olarak ölçtü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: 4 kişi yaralandı