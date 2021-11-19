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Erzurum'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Erzurum Valisi, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi

19 Kasım 2021 15:49

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Kandilli Rasathanesi, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan depremin derinliğini 5 km olarak ölçtü. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: 4 kişi yaralandı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Erzurum’da meydana gelen depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum’a, ülkemize geçmiş olsun. Yanındayız Erzurum” ifadelerine yer verdi.

 

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