İl Sağlık Müdürü, AKP'li vekilin, "Şanlıurfa'da sağlık iyi yönetilmiyor" paylaşımından sonra görevden alındı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Twitter üzerinden yaptığı, "Şanlıurfa'da sağlık iyi yönetilmiyor" paylaşımın ardın dan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş görevinden alındı. Değişim sonrası AKP'li Fakıbaba paylaşımını sildi.

Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik olarak, “Eski bir başhekim ve genel cerrahı uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak, başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum” diye yazmıştı.

TIKLAYIN - AKP'li milletvekili Fakıbaba'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şanlıurfa'da sağlık iyi yönetilmiyor

Bu mesajın ardından Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un yerine, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm atandı. Gülüm, bu sabah düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Emre Erkuş'tan teslim aldı. Devir teslim töreninde halef-selef müdürler birbirlerine başarı dileklerini iletti.