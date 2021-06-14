AKP'li milletvekili Fakıbaba'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şanlıurfa'da sağlık iyi yönetilmiyor

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilmediğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, "Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım" diyerek seslendi.

AKP’li vekil Ahmet Eşref Fakıbaba, şehrindeki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem etti. Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

Şanlıurfa’da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın Bakanımızın Şanlıurfa’daki Sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum.