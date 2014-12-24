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Milli Eğitim Müdürü: Yılbaşı kutlaması Hırıstiyanlık propagandası, çocuklarımızı koruyalım!

Yaşar Demir, mesajı kendisinin attırdığını kabul ederek 'Ama arkadaşlar herhalde Hıristiyanlık propagandası şeklinde bir şeyler yapmışlar' dedi

24 Aralık 2014 15:49

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, okul müdürlerine yılbaşı nedeniyle gönderdiği mesajda Hıristiyanlık propagandası olan noel-yılbaşı kutlamalarının çocuklarımızın bilinçaltını işgal etmesine fırsat vermeyerek, milli bir hassasiyet sergileyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Bartın Milli Eğitim Müdürü Demir, okul müdürlerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda, yılbaşı kutlamalarının 'Hıristiyanlık propagandası' olduğunu ileri sürerek, bu kutlamaların çocukların bilinçaltını işgal etmesine fırsat verilmemesini istedi. Demir, yılbaşı nedeniyle kentteki 108 okul müdürünün cep telefonuna mesaj gönderdi. Mesajda şöyle denildi:

"Kıymetli yönetici arkadaşlarım, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yüzde 99'u Müslüman olan bu güzel Anadolumuzun anasınıfı, anaokulu ve tüm okullarımızda çocuklarımıza Anadolu insanının gelenek ve görenekleri ile bağdaşmayan, Hıristiyanlık propagandası olan noel-yılbaşı kutlamalarının çocuklarımızın bilinçaltını işgal etmesine fırsat vermeyerek, milli bir hassasiyet sergileyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim." 

Demir, mesajı kendisinin attırdığını kabul ederek "Ama arkadaşlar herhalde Hıristiyanlık propagandası şeklinde bir şeyler yapmışlar. Hıristiyanlıkla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Herkesin dinine saygımız var. Mesaj orada gayet açık" dedi.

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