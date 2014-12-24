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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan noel mesajı

'Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörüye vesile olmasını diliyorum'

24 Aralık 2014 12:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Noel Yortusu’nu kutlayarak, “Bizler, nasıl tarih boyunca bir ve beraber yaşamışsak, gelecekte de ülkemizdeki farklılıkları bir zenginlik olarak görmeye; karşılıklı saygıyı esas alarak yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan yayımladığı mesajında şunları söyledi:

“Anadolu, tarih boyunca, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların bir arada yaşadığı; ırkçılığın, ayrımcılığın, kin ve nefretin zemin bulamadığı bir coğrafya olmuştur.  Çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkes, en zor günlerinde bu topraklarda kendilerine korunaklı bir çatı, engin bir hoşgörü ortamı ve güvenli bir liman bulmuşlardır.

Ülkemiz bugün de, bölgesel çatışma ve istikrarsızlıkların ortasında, hangi dine, inanca, etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarının geleceklerinden emin olarak, barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir yerdir. Bizler, nasıl tarih boyunca bir ve beraber yaşamışsak, gelecekte de ülkemizdeki farklılıkları bir zenginlik olarak görmeye; karşılıklı saygıyı esas alarak yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 

Bu çerçevede, farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, bu bilincin güçlenmesine, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

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