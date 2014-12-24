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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Noel mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bu yılki Noel mesajında mülteciler konusuna vurgu yaptı. Dünya çapında yaşanan çatışmalara dikkat çeken Gauck, Alman halkının sorumluluklarını hatırlattı.

24 Aralık 2014 11:14


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bu yılki Noel mesajında dünya genelinde yaşanan mülteci krizlerine dikkat çekti. Noel mesajında, "Barışın sağlanması, acıların azaltılması ve daha iyi bir geleceğin inşa edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz" ifadesine yer veren Gauck, isim vermeden Pegida adı altında düzenlenen İslam ve yabancı karşıtı gösterileri de eleştirdi. Joachim Gauck, "Büyük çoğunluğun, Almanya'yı izole etmek isteyenlerin çağrısına uymaması, bu yıl benim açımdan cesaretlendirici bir deneyim oldu" dedi.

Gauck mesajına şu sözlerle devam etti: "Savaşlar, iç çatışmalar ve terör insanları huzurundan ediyor, kaygılandırıyor. Ancak korkuların etkisi altında kalmamalıyız. Bu, bakış açımızı da olumsuz etkileyecek, bizi cesaretten yoksun bırakacak, küçültecektir."

Gauck, yurtlarda, hastanelerde, kalkınma projelerinde ve Ebola ile mücadele merkezlerinde görev yapanları kutladı. Gauck, mesajında, "Dünya'da sıcaklığın yayılmasında herkes bir katkı sağlayabilir. Muhtaçlara yardım elini uzatabilir, barış ve huzur arayanlara korunma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası kriz odaklarına dikkat çeken Gauck, barışın kendiliğinden sağlanamayacağını hatırlattı. Gauck, "Almanların mutlu ve özgür bir şekilde yaşamasını mümkün kılan barış, sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Medeniyetimiz ve demokrasimiz çatışma, nefret ve ölüm saçan şiddete karşı duruyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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