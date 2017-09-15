İl Halk Sağlığı Müdürü'nden İskilip'te ishal salgını iddiasına açıklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, son günlerde çok sayıda kişinin ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu İskilip İlçesi\'nde salgın iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Dr. Ahmet Barış, \"En yoğun olduğu günlerde 150 ile 200 civarında vaka hastaneye başvurmuş. Bir artış olduğu doğru, ancak buna bir salgın denemez\" dedi.

Çorum İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, İskilip İlçesi\'nde son günlerde çok sayıda kişinin ilçe devlet hastanesine \'ishal ve karın ağrısı\' şikayetiyle başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Net olarak sayı açıklayamadıklarını belirten, en yoğun günde ortalama 200 civarında vakayı hasteneye kabul ettiklerini söyleyen Dr. Ahmet Barış, \"Biz prensip olarak hastalıklarla ilgili sayı telaffuz etmiyoruz. Olayı sayı olarak değerlendirdiğinizde farklı bir boyuta taşınıyor. Sayı ifade etmek, vatandaş içerisinde gereksiz paniğe ve endişeye neden olabiliyor. En yoğun olduğu günlerde 150 ile 200 civarında vaka başvurmuş. Bir artış olduğu doğru, ancak buna bir salgın denemez. Salgın olduğu yönünde de çok net bir delil yok. Çünkü sularla ilgili yapılan tetkikler, hastalardan alınan kanlarda da farklı yapılanmalar söz konusu değil. Muhtemelen viral kaynaklı ve mevsimsel bir atak olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Suların standartlara uygun olduğunun tespit edildiğini belirten Dr. Ahmet Barış, \"İskilip İlçesi\'nde yaşanan ishal vakalarıyla ilgili bildiğiniz üzere yaz mevsiminde gerek sıcaklıkların artışı, nüfus hareketlerinin artması nedeniyle bizim ilimizde ve ülke genelinde yaşanan hastalıklarda ishal, bulantı, karın ağrısı gibi vakalarda artış gözlemliyoruz. Sulardan alınan numuneler kimyasal ve bakterolojik olarak analizleri gerçekleştirildi. Suların standartlara uygun olduğu tespit edildi\" diye konuştu.

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