İKÜSAG yeni sanat sezonunu İsmail Ateş'in resim sergisiyle açtı

İstanbul, 5 Ekim, (DHA)- İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun ilk sergisinde ressam İsmail Ateş’i ağırlıyor.

Üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde bulunan İKÜSAG\'ın ev sahipliği yaptığı serginin açılışına İKÜ Kurucu Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, yazar İskender Pala, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Otuza yakın eserin olduğu “2016-2017 Evren Tasarımları/Kainat Formları” adlı sergide sanatçı İsmail Ateş, geometrik biçimler ile ince dengeler üzerine kurulu ışık ve renk geçişli düzlemler aracılığıyla yaşamı görünür kılma çabasını yansıtıyor.

\"Renklerden çok etkilendim\"

Sergide en çok renklerden etkilendiğini getiren yazar İskender Pala, \"Sanatçı insanın başını uzaya, ufuklara,yerin altına çevirdiği zaman görebileceği en canlı renkleri, en samimi tarzda kullanmış\" dedi. Evrenin, insanı kalbinden, derinden kuşattığını ifade eden Pala, \"Bu durumun üzerine çeşitli yorumlar getirilebilir ama bu şekilde bir yorumu ilk kez gördüm ve çok etkilendim. Merkezden dışarıya doğru, insanın kalbinden bütün çevreye doğru bir akışın var olduğunu ve o yükselişlerin bazen bir kubbenin, avlunun, cami mihrabının evreni anlamlandırmada, bu coğrafyanın ne kadar önemli bir figür olduğunu bize modern bir sanat dalıyla anlattığı için İsmail Ateş\'i tebrik etmek lazım\" diye konuştu.

\"Türk resmi için önemli bir isim\"

İsmail Ateş\'in 90\'lardan bu yana Türk resminin soyut alandaki önemli bir temsilcisi olduğunu belirten İKÜ Sanat Yönetimi Programı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek ise \"Türk resminin soyutla ilişkisi 1950\'li yılların başına kadar uzanıyor. Bu süreçte Türk resmi çok güçlü eserler üretmiş, çok önemli sanatçılar çıkarmış ve uluslararası başarılar kazanmış. İsmail Ateş ise 90\'lı yılların başından itibaren Türk resminde geometrik tarzda eserler üreten bir ressam. Eserlerinde yağlı ve akrilik boya kullanan ve son derece titiz çalışan sanatçı, hem geometrik biçimlerden hem de renkle konstrüksiyondan yararlanarak resmin yapısını inşa ediyor. Ateş, resimlerinde soyut sanatın anlatım olanaklarını ve Anadolu kültürü ile yaşamının getirdiği biçimsel gelenekleri de kullanıyor\" dedi.

Ziyaretçilerinden tam not alan sergi, 1 Kasım 2017 tarihine kadarİstanbul Kültür Üniversitesi’nin Ataköy yerleşkesinde bulunan İKÜSAG’daaçık kalacak.