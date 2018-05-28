İKÜ'nün lise yaz okulu açılıyor

İSTANBUL, (DHA)-İKÜ’nün tüm akademik birimlerinin desteğiyle hazırlanan ve disiplinler arası yaklaşıma sahip ‘Lise Yaz Okulu\' 28 Haziran’da başlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde oluşturulan ‘Lise Yaz Okulu’ programı, 25 Haziran’da İKÜ’nün Ataköy yerleşkesinde başlıyor. Program kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, kendi tercihlerine göre disiplinler arası bakış açısıyla tasarlanmış bilim, edebiyat, mühendislik, hukuk, kültür-sanat ve sağlık gibi alanlarda seçmeli dersler verilecek. Yaşam farkındalığının yaratılması amaçlanan yaz okulunda, öğrencilerin üniversite ortamında yaşayacakları deneyimlerle kariyer planlamalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

DERSLER DÖRT MODÜL ALTINDA SUNULACAK

\'Yaşam Becerileri, Sağlık ve Farkındalık\', \'Kültür ve Sanat\', \'Bilim, Teknoloji ve Mühendislik\' ile \'Yaşam Hakları\' adı altında dört ayrı modülde sunulacak eğitimlerde öğrenciler, dersler içinden ilgi alanlarına göre seçim yapabilecek, söz konusu alanın öğretim üyeleriyle laboratuvar ve atölye ortamında uygulamalı çalışmalara katılabilecek. İki hafta boyunca sürecek eğitimler için son başvuru tarihi 18 Haziran Pazartesi.

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