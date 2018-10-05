İKÜ öğrencilerinin yeni projesi Arter'de yer alacak

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ile akademisyenleri, göç ve göçmenlik konularına dikkat çekmek amacıyla ‘Arşivde Boğulmak’ başlıklı bir proje geçekleştiriyor.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Okullar Okulu temasıyla gerçekleştirilen 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’nin altı temasından biri olan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstlenen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), göç ve göçmenlik konularına dikkat çekmek amacıyla ‘Arşivde Boğulmak’ başlıklı bir projeye imza attı.

GÖÇ VE GÖÇMENLER KONULU BİR ARŞİV OLUŞTURDU

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ile akademisyenlerinden oluşan proje ekibi; göçmenlerle ilgili faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, yazılı basın, televizyonlar, ajanslar, üniversiteler gibi pek çok kurum ve kuruluşla iletişime geçerek göç ve göçmenler konulu görsel-işitsel bir arşiv oluşturdu. Üç ay süren çalışma sonrasında ulaşılan görüntüler bir havuzda toplanarak, proje kapsamında filmler üretmek için İKÜ, Marmara Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nden başvuruda bulunan yaklaşık 25 öğrenciye iletildi.

“BİENAL SONRASINDA DEVAM ETTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR”

Proje hakkında bilgi veren İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Selda Salman “Arşiv çalışmaları yürütülürken karşılaşılan zorluklar, bu konuda çalışan araştırmacılara kaynak sağlama yolunda önemli bir adım oldu. Bu nedenle 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali için tasarlanan ‘Arşivde Boğulmak’ projesinin, bu alandaki eksiklikler göz önünde bulundurularak bienal sonrasında da devam ettirilmesi hedefleniyor” dedi.

ARTER’DE İKİ FARKLI SEMİNER

‘Arşivde Boğulmak’ projesi kapsamında özellikle sinema alanında arşiv görüntülerinin önemine dikkat çekmek için, Tasarım Bienali mekânlarından olan Arter’de iki ayrı seminer düzenleneceğini kaydeden Öğr. Görevlisi Salman, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Mustafa Ünlü’nün ‘Türkiye\'de arşive yaklaşımın üç döneminde belgesel yapmak’ konulu semineri 11 Ekim Perşembe günü saat 14.00’de, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Hasan Akbulut’un ‘Bellekte göç imgeleri’ başlıklı semineri de 12 Ekim Cuma günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Ekim ayı boyunca çalışma yürütecek olan öğrencilerin yaptıkları filmlerden bir seçki ise Kasım ayı başında gösterime sunulacak.”

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